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19.11.2021 19:34
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге задержали продавцов поддельных медотводов от прививок

Текст: Юлия Мякишева

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело из-за изготовления и продажи фальшивых справок о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. Задержаны два местных жителя, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

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Обман раскрылся благодаря руководителю одной из компаний - его сотрудник предоставил справку о противопоказаниях к вакцинации. Документ начальнику показался странным и тот попросил у работника лицензию медицинской клиники, которая его выдала. Подчиненный отказался ее приносить и написал заявление об отстранении от работы. Тогда руководитель обратился в полицию.

Сыщики нашли двух горожан, 1978 и 1974 годов рождения, которые за тысячу рублей предлагали купить фальшивый документ. Для приобретения справки от заказчика требовались только паспортные данные. По данным полиции, фиктивные бумаги подозреваемые штамповали в съемной квартире на Уралмаше. Для этого они использовали бланки и печати частной клиники.

Отмечено, что один из задержанных ранее привлекался за незаконную постановку на учет иностранных граждан.

Максимальное наказание по возбужденной статье - два года лишения свободы. Расследование продолжается: полиция ищет людей, которые могли купить поддельную справку у задержанных.

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