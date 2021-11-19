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19.11.2021 12:42
Рубрика: Власть

В Югре можно будет получить электронное свидетельство о рождении

Текст: Елена Панова
Югра стала участником эксперимента, организованного Минздравом и Минцифры. Родители региона смогут оперативно оформить электронное свидетельство о рождении на своего малыша.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пилотный проект, кроме Югры, запущен также в Башкирии, Белгородской, Московской, Ленинградской и Тульской областях. Действовать программа будет с 15 ноября 2021 года по 28 февраля 2022-го.

Фото: iStock
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Электронное свидетельство система автоматически направит в личный кабинет на "Госуслугах". Документ будет подписан электронной подписью. Чтобы получить стандартное бумажное свидетельство, нужно удаленно отправить документ через сервис в ЗАКС вместе с заявлением.

Югра стала участником пилотного проекта не случайно. Округ сегодня - один из признанных лидеров в цифровых технологиях в России. Об этом, в частности, не раз заявлял признанный федеральный эксперт директор по региональной политике АНО "Цифровая экономика" Александр Зорин.

- Югра начала первой в стране оказывать государственные услуги без участия чиновников. Это уникальный опыт. Причем эти услуги оказались особенно востребованны в пандемию. Ведь в таком случае не нужно собирать документы, стоять в очередях при скоплении людей и т. д. Во многом здесь заслуга департаментов социального развития и информационных технологий региона, - констатировал Александр Зорин.

Отметим: практику перевода госуслуг в цифровой формат высоко оценили и при отборе идей для форума "Сильные идеи для нового времени" под эгидой АСИ, она попала в топ-100. К нейронной сети "Вика" в Югре сейчас ежедневно обращаются больше пяти тысяч югорчан. К слову, для предпринимателей в этой системе доступен сервис о мерах информационной и финансовой поддержки.

Уникальным опытом цифровизации госуслуг уже заинтересовались сразу в нескольких регионах России. Показательно, что и запись к врачу любой специальности осуществляется в Югре через сайт "Электронная регистратура". А сейчас в регионе обсуждается идея "умной скорой". Это мобильное приложение по вызову бригады медиков для людей с ограниченными возможностями по слуху или речи. Приложение позволит вызывать неотложку нажатием всего одной кнопки.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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