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19.11.2021 10:05
Рубрика: Происшествия

В Югре врача задержали за продажу поддельных медотводов

Текст: Юлия Мякишева

В Сургуте невропатолог городской больницы стал фигурантом уголовных дел из-за фальшивых справок. Они были обнаружены у двух работниц строительной компании.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Как рассказали в пресс-службе УМВД по Югре, к 54-летнему врачу, который уже вышел на пенсию, пришли домой с обыском. У мужчины изъяли печати медицинских организаций, заключения о прохождении разных комиссий с признаками подделки. В квартире также нашли деньги в разной валюте: тысяча евро, больше шести тысяч долларов, больше двухсот тысяч рублей. "Липовый" документ представлял собой заключение комиссии о том, что у покупателя есть какое-то заболевание и ему рекомендовано воздержаться от противовирусных и противобактериальных прививок, включая "Спутник V".

Медика принудительно доставили в подразделение полиции Сургута, где в отношении задержанного был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции - мужчина долго препятствовал обыску, не соглашался ехать в отдел.

По решению суда продавца медотводов от вакцинации оштрафовали на две тысячи рублей. Также в отношении него возбудили семь уголовных дел по статье о подделке документов. Пенсионер находится под подпиской о невыезде и о надлежащем поведении.

В отношении женщин тоже возбуждены уголовные дела - о покупке поддельных документов. Расследование продолжается.

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