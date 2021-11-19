Рейтинг Байдена обновил исторический минимум

Деятельность президента США Джо Байдена одобряют всего 36% американцев, что является новым историческим минимумом. Об этом сообщили в Квиннипэксом университете.

Согласно опросу, число американцев, которые не одобряют политику Байдена, составило 53%. Граждане критикуют его действия в экономической сфере, борьбе с коронавирусом и внешней политике. Примерно 56% респондентов полагают, что действующая администрация не обладает требуемой компетенцией для решения насущных вопросов.

Вместе с тем только 3% граждан заявили, что очень довольны положением дел в стране, когда 50% заявили обратное.

В октябре рейтинг одобрения Байдена составил 38%.