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19.11.2021 00:01
Рубрика: Культура

Рене Герра через "РГ" поздравил Михаила Синельникова с 75-летием

Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Стихи Михаила Синельникова заметили и оценили в свое время и Арсений Тарковский, и Борис Слуцкий, и Леонид Мартынов, и Вениамин Каверин... Родился он в послевоенном Ленинграде, юные годы провел в Киргизии. Почти полвека назад издал свой первый стихотворный сборник "Облака и птицы". Много занимался переводами. И уже лет двадцать Синельников является главным составителем "Антологии русской поэзии" - вышли два тома, посвященные русской поэме.
Рене Герра: Результаты творческой жизни Михаила Синельникова (на фото) великолепны. Фото: wikipedia

Синельников, между прочим, входит в редколлегию литературного журнала "Диалог морей", выходящего в Бухаресте. Это к тому, что общение поэтов и между собой, и с читателями - дело атмосферное и поднебесное, тут диалог действительно на уровне морей.

Конечно, неспроста к 75-летию поэта поздравление ему передает через "Российскую газету" Рене Герра. Присоединяясь, мы с удовольствием публикуем это письмо французского слависта, хранителя архива выдающихся русских эмигрантов, посвятившего жизнь изучению русской культуры и познакомившего европейцев со многими ее шедеврами.

Юбилейное

К 75-летию со дня рождения Михаила Синельникова

Я познакомился с Михаилом Синельниковым в феврале 2005 года в Риге на поэтическом вечере одного из наших общих друзей. Уже с первой встречи стало ясно, что передо мной поэт, обладающий необыкновенной искренностью, яростью духа и завидной работоспособностью. И еще я увидел широко образованного человека, воспринимающего культуру Востока и Запада как единое для людей XXI века духовное пространство.

Затем это знакомство продолжилось в Москве, куда я не раз приезжал на презентации своих книг о писателях зарубежной России. Именно тогда я узнал, что Михаил Синельников еще и талантливый эссеист, писавший о творчестве Ивана Бунина, Марины Цветаевой, Вячеслава Иванова, Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Николая Оцупа, Константина Бальмонта, Владислава Ходасевича... К тому же он является составителем ряда хрестоматий и антологических сборников, в которые включены многие поэты-эмигранты.

Фото: РИА Новости
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Эта многолетняя работа устремлена к важной цели, а именно к естественному соединению, к назревшему сращению двух ветвей русской словесности, разделенных историческим катаклизмом: эмигрантской и советской (той ее части, которая вопреки всему сохранила верность традиции).

Михаил Синельников в настоящее время основной составитель в долгосрочном Национальном проекте - десятитомника "Антология русской поэзии". Я вхожу в редакционный совет этого издания. В вышедший двухтомник им включены созданные в эмиграции поэмы Марины Цветаевой, Николая Оцупа, Бориса Божнева, Николая Воробьева. Написанные им предисловия и комментарии свидетельствуют о его широте взгляда, непредвзятости.

От всей души поздравляю с юбилеем поэта и исследователя Михаила Синельникова. Результаты его творческой жизни великолепны. Помимо 33 поэтических сборников, столько же книг поэтических переводов и еще прибавьте к этому антологии, им составленные. Всего около 100 книг. А сколько еще ожидается впереди!

Рене Герра

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