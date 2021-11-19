Родителей-одиночек с детьми до 14 лет больше нельзя вызвать на работу ночью

До сих пор, согласно Трудовому кодексу, родителей-одиночек можно было привлечь к сверхурочной работе и ночным сменам без их письменного согласия, только если ребенку больше пяти лет.

Теперь список сотрудников расширен за счет мам и пап, которые одни воспитывают ребенка до 14 лет. Это же правило распространят и на полные семьи, где один из родителей работает вахтовым методом, а также работников, воспитывающих трех и более детей. Аналогичные гарантии распространятся на приемных родителей и опекунов.

Ранее уточнялось, что все перечисленные категории граждан в случае возникновения такого желания у них по-прежнему смогут ездить в командировки или привлекаться к работе в неурочное время. Также они должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку или от привлечения к указанной работе.