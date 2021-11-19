Росреестр разъяснил, в каких случаях ремонт требует согласования

Какие бывают изменения в квартире

Возможные изменения после ремонта делятся на две группы:

- перепланировка - это изменение конфигурации квартиры путем переноса или устранения стенных перегородок, создания новых дверных проемов и переноса существующих;

- переустройство - это манипуляции с инженерными сетями, санитарно-техническим, электрическим или другим оборудованием. Например, перенос санузла, газовых, нагревательных приборов, устройство индивидуальных систем отопления, замена газовой плиты на электрическую.

В Росреестре пояснили, что изменения в квартире могут произойти при слиянии двух или нескольких квартир в одну; при разделении одной квартиры на несколько или при присоединении к квартире общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Зачем вносить изменения в ЕГРН

После перепланировки квартиры часто происходят изменения основных характеристик объекта недвижимости. Например, из-за переноса, устранения и возведения новых стенных перегородок может поменяться общая площадь квартиры - как в меньшую, так и в большую сторону. При этом если общая площадь квартиры увеличится, возрастет ее кадастровая и рыночная стоимость, и, соответственно, налог на недвижимое имущество.

Кроме того, такая перепланировка также повлечет изменения содержащихся в ЕГРН графических сведений о помещении (плана помещения).

"Если у вас возникнет ситуация, связанная с продажей квартиры или получением наследства, а в ЕГРН будут содержаться данные до перепланировки, то противоречие между сведениями, содержащимися в представленных на регистрацию документах (например, о площади квартиры в договоре купли-продажи), и сведениями в ЕГРН будет являться основанием для приостановления регистрационных действий". - отметили в Росреестре.

Как внести изменения в ЕГРН

В Росреестре отмечают, что перепланировка квартиры проводится в соответствии с проектом и полученным решением о согласовании. Как правила, согласованием занимаются жилищные инспекции или местные администрации.

После завершения ремонта необходимо:

- получить от органа, согласовавшего проект, акт приемочной комиссии о завершении перепланировки и переустройства;

- заключить с кадастровым инженером договор подряда для подготовки технического план квартиры по результатам ее перепланировки на основании указанного акта и проекта планировки.

После этого технический план с соответствующим заявлением необходимо представить в Росреестр. Такое заявление может быть подано собственником квартиры или его представителем (эту роль может взять на себя кадастровый инженер, но потребуется нотариальная доверенность).

Заявление и технический план можно представить в Росреестр как при личном обращении, так и через МФЦ, почтовым отправлением или в электронном виде (например через сайт Росреестра или портал госуслуг).

Уточненные сведения будут внесены в ЕГРН в течение пяти рабочих дней (семи рабочих дней, если документы представлены через МФЦ).