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19.11.2021,  
12:22
Текст:  Светлана Цыганкова

Россия получила заявки на поставку "Орионов" с ракетами "Вихрь"

Фото: Сергей Куксин Фото: Сергей Куксин
Фото: Сергей Куксин

Россия получила пять иностранных заявок на ударные беспилотные летательные аппараты "Орион-Э", вооруженные ракетами "Вихрь-М".

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил об этом РИА Новости. Это заказчики из стран ближнего и дальнего зарубежья. Чуть раньше в петербургской компании "Кронштадт", которая и разрабатывает беспилотники, заявляли, что завершили наземную отработку "Орионов" с ракетами "Вихрь". Теперь планируются летные испытания со стрельбой с борта БПЛА.

"РГ" писала о том, что беспилотники "Орион", которые приобретают иностранные заказчики, смогут действовать через зарубежные спутники. И уже проводились испытания спутниковой связи с помощью орбитально-частотного ресурса нескольких космических аппаратов на геостационарной орбите, когда бортовая антенна на дроне и наземном пункте управления направляется на спутник, и через него передается необходимая информация, команды управления, телеметрия.

"Орион" - средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета. Его взлетная масса - 1150 килограммов, крейсерская скорость - 200 километров в час, он может подняться в воздух на семь километров. Ракету "Вихрь" создали в группе компаний "Калашников". Она в состоянии пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.

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