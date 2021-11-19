Россияне раскупили почти все туры на Мальдивы на Новый год

Россияне раскупили почти все новогодние туры на Мальдивы. В большинстве отелей курорта уже практически не осталось мест, сообщает "Вестник АТОР".

Российские туроператоры свидетельствуют о резко возросшем спросе соотечественников на новогодний отдых на Мальдивских островах. Уже сейчас забронировать на курорте место с хорошим соотношением "цена-качество" очень сложно. У некоторых операторов продажи туров на это направление выросли по сравнению с 2019 годом в 8-10 раз.

При этом резкий рост потока туристов может негативно сказаться на местном транспортном обслуживании. Уже сейчас прибывающим иногда приходится ждать в аэропорту по нескольку часов, пока местные гидросамолеты доставят их к месту отдыха. Туроператоры надеются, что ситуацию исправит введение в эксплуатацию нового терминала аэропорта. По планам, это должно произойти как раз к концу года.

Всего же, по официальной статистике, с 1 января по 9 ноября этого года Мальдивы посетили почти 1,1 миллиона иностранных туристов - в два раза больше, чем за весь 2020 год. И второе место в десятке ключевых въездных рынков Мальдив занимает РФ. В этом году там отдохнули уже почти 200 тысяч россиян.