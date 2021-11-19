Россияне смогут менять купюры на сумму до 40 тысяч рублей без паспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они хотят обменять или заменить банкноты на сумму до 40 тысяч рублей. Поправки внесены в 115-ФЗ (закон о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма).

Нововведение позволит сократить время на проведение таких операций для клиентов и банков, в то же время риски невелики, считают опрошенные "РГ" эксперты.

Банки могут не запрашивать паспорт у клиентов при обмене банкнот различных достоинств и замене поврежденных банкнот на сумму не более 40 тысяч рублей. При проведении таких операций на сумму от 40 до 100 тысяч рублей предусмотрена упрощенная идентификация клиента.

Если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения в связи с предложенной операцией, он все равно сможет потребовать паспорт у клиента, следует из закона.

Сейчас работающие с деньгами организации - банки, ломбарды, страховые организации - обязаны до приема денег идентифицировать клиента. Идентификация не проводится, если сумма операции не превышает 15 тысяч рублей; если физическое лицо покупает или продает иностранную валюту на сумму до 40 тысяч рублей; при покупке гражданином ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму до 40 тысяч рублей, а в случае расчета по карте - на сумму до 200 тысяч рублей.

"Услуги по обмену и приему поврежденных банкнот на незначительные суммы, являются "житейскими", возможность их получения в любом отделении любого банка без представления документов для идентификации личности, несомненно, упростит процедуру и сэкономит время клиента и банка", - уверена начальник департамента финансового мониторинга банка "Зенит" Людмила Соколова. Изменения позволят снизить трудозатраты кредитных организаций на операции физлиц по обмену банкнот различных достоинств и замене поврежденных банкнот, добавили в пресс-службе банка "Открытие".

Также операции по размену монет или банкнот одного достоинства на монеты (банкноты) другого достоинства на небольшие суммы не содержат в себе существенных рисков отмывания преступных доходов, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Росфинмониторинга.

"Формулировка сохраняет за кредитными организациями право на проведение полной идентификации клиента при возникновении любых сомнений в легитимности таких операций", - согласна Соколова.

Изменения обусловлены общемировой экономической тенденцией, направленной на упрощение экономического оборота, в том числе свободного "плавания" наличных денежных средств, считает адвокат коллегии адвокатов Юков и партнёры" Яков Гаджиев. Также важно учитывать, что с момента последних изменений курс рубля по отношению к доллару и евро претерпел значительные изменения, в связи с чем по факту сумма в 40 000 рублей соответствует эквиваленту в долларах и евро до 2014 года, резюмировал он.