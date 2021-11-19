Сбер стал единственной компанией из России, вошедшей в топ-работодателей мирового рейтинга

Forbes в партнерстве с исследовательской компанией Statista выпустил рейтинг 750 лучших компаний-работодателей мира. Рейтинг был сформирован на основании опроса 150 тысяч сотрудников из 58 стран, работающих в многонациональных компаниях и учреждениях. Участников опроса попросили оценить их готовность рекомендовать работодателей друзьям и родственникам, а также оценить других работодателей в своих отраслях.

Возглавила список южнокорейская Samsung Group, а в целом в первой десятке компаний оказались крупнейшие технологические гиганты: Apple, IBM, Microsoft, Dell Technologies и т.д. Единственным российским работодателем, оказавшимся в мировом рейтинге, стал Сбер. Он обошел такие известные корпорации, как Goldman Sachs, автоконцерны Mazda Motor, Subaru, Nissan Motor, ритейлера Metro Group и производителя одежды Mango.

Сегодня в Сбере работает 281,7 тысячи человек (по данным отчетности компании за III квартал 2021 г.). Число сотрудников группы (включает Сбербанк и его дочерние структуры) за III квартал выросло на 2%, или на 5,6 тысячи человек.

Недавно Сбер объявил о том, что в следующем году повысит зарплаты сотрудникам в среднем на 7%, а в честь празднования 180-летия каждый работник получил подарок - 30 тыс. бонусов "СберСпасибо" на свои банковские карты и бесплатную подписку СберПрайм+, которая с этого года стала неотъемлемой частью соцпакета на все время работы в компании.