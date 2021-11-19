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19.11.2021 11:27
Рубрика: Власть

Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров

Текст: Дмитрий Гончарук
Кандидат на должность сможет дистанционно пройти собеседование с работодателем, а также заключить таким образом трудовой договор. Такой закон одобрил на заседании в пятницу Совет Федерации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Согласно закону, глава 2 Трудового кодекса дополняется новыми статьями, определяющими понятия, общие принципы и правила ведения электронного документооборота в сфере трудовых правоотношений, а также особенности приема на работу и порядок взаимодействия работодателя и работника при использовании электронного документооборота", - сообщила один из авторов инициативы, председатель Комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко.

Фото: iStock
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Сенатор напомнила, что 15 ноября закончился срока проведения эксперимента по использованию электронных документов, который проводился с 5 мая 2020 года. В нем приняли участие участие 614 работодателей, а общая численность работников этих организаций составила 1 миллион 131 тысячу человек. "Эксперимент показал, что электронный документооборот упрощает процедуру оформления трудовых отношений и сокращает издержки работодатели", - добавила она.

Святенко также отметила, что для работки документа ко второму чтению в Госдуме создали рабочую группу, которая продолжит работу и подведет в первом полугодии 2022 года предварительные итоги реализации закона.

"Потребуется проведение мониторинга реализации его положений, а также в дальнейшем внесение изменений в законодательство с целью установить нормативным актом правительства Российской Федерации минимальный перечень социально значимых документов, в отношении которых в обязательном порядке будет предусмотрено ведение электронного документооборота", - пояснила парламентарий.

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