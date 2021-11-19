Сенаторы одобрили закон об изменении ротации госслужащих

Срок, на который гражданские служащие в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти замещают должности в порядке ротации, могут продлить вдвое - с пяти до десяти лет. Такой закон Совет Федерации одобрил на заседании 19 ноября.

Чтобы продлить срок работы на должности в порядке ротации, будет необходимо письменное согласие этого госслужащего, а также решение комиссии по урегулированию конфликта интересов. При этом новая должность должна быть с не меньшим окладом, чем прежняя. Предусматривается исключение, согласно которому гражданский служащий может быть переведен на менее оплачиваемую должность, но только с его письменного согласия.

Также предлагается расширить гарантии для гражданских служащих в случае отказа от ротации. Если это будет сделано без уважительных причин, то служащему могут предложить иную вакантную должность гражданской службы.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Клишас, Владимир Полетаев, Александр Башкин и Алексей Пушков. Необходимость поправок авторы инициативы объясняют тем, что нынешние условия ротации связаны с рядом сложностей, в частности с переездом каждые пять лет в другой населенный пункт, и как следствие - ведут к потере квалифицированных кадров и снижению эффективности их работы.