Законопроект города Севастополя "О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Севастополя на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 55 696 179,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 34 216 276,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 56 247 782,4 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга города Севастополя на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рубля;

4) дефицит бюджета города Севастополя на 2022 год в сумме 551 603,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Севастополя на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 59 135 071,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 35 782 388,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 59 334 678,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 800 000,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга города Севастополя на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рубля;

4) дефицит бюджета города Севастополя на 2023 год в сумме 199 607,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета города Севастополя на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 50 360 608,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 25 959 132,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 50 817 839,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 650 000,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга города Севастополя на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рубля;

4) дефицит бюджета города Севастополя на 2024 год в сумме 457 230,1 тыс. рублей.

Статья 2

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Севастополя:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Севастополя по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам и целевым статьям (государственным программам города Севастополя и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Севастополя:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам города Севастополя и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Севастополя:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2022 год в сумме 2 942 222,5 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 2 969 107,9 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 3 086 179,0 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований на социальную государственную поддержку семей и детей:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Севастополя:

1) на 2022 год в сумме 9 343 266,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 13 554 338,2 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 3 238 824,3 тыс. рублей.

7. Установить размер резервного фонда Правительства Севастополя:

1) на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

Статья 3

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Севастополя:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 4

1. Установить, что доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов формируются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных образований города Севастополя, в части:

1) налоговых доходов по установленным настоящим Законом нормативам от:

а) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения;

б) налога на доходы физических лиц;

2) неналоговых доходов по нормативу 100 процентов в части:

а) доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

б) доходов от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований города Севастополя, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

в) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородских муниципальных образований города Севастополя (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями);

г) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

д) сумм штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, казенным учреждением, являющимся получателем средств соответствующего бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя;

е) денежных взысканий (штрафов), налагаемых на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных уполномоченными должностными лицами органов местного

самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя, за нарушения, предусмотренные Законом города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС "Об административных правонарушениях";

3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя из бюджета города Севастополя.

2. Утвердить нормативы отчислений от налоговых доходов, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, в бюджеты внутригородских муниципальных образований города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя:

1) на 2022 год в сумме 99 797,9 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 103 147,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 106 555,1 тыс. рублей.

2. Утвердить нераспределенный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя:

1) на 2023 год в сумме 20 629,4 тыс. рублей;

2) на 2024 год в сумме 21 311,0 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

4. Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей внутригородских муниципальных образований города Севастополя для осуществления органами местного самоуправления в городе Севастополе указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, используемых при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя:

1) на 2022 год в размере 3,44122;

2) на 2023 год в размере 3,39031;

3) на 2024 год в размере 3,33762.

Статья 6

1. Утвердить объем субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для предоставления в порядке, установленном Правительством Севастополя, на исполнение органами местного самоуправления в городе Севастополе отдельных государственных полномочий города Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 314-ЗС "О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя" в сфере благоустройства:

1) на 2022 год в сумме 394 362,6 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 350 321,8 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 364 334,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в части 1 настоящей статьи субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для предоставления в порядке, установленном Правительством Севастополя, на исполнение органами местного самоуправления в городе Севастополе отдельных государственных полномочий города Севастополя по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и предоставления выписок из них в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 314-ЗС "О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя":

1) на 2022 год в сумме 1 767,6 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 1 767,6 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 1 767,6 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение указанных в части 3 настоящей статьи субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований города Севастополя, вытекающих из полномочий муниципальных образований по вопросам местного значения, определенных законами города Севастополя, согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Севастополя:

1) бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования:

а) на 2022 год в сумме 2 168 386,4 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 2 255 546,6 тыс. рублей;

в) на 2024 год в сумме 1 965 963,9 тыс. рублей;

2) бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации:

а) на 2022 год в сумме 345,0 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 345,0 тыс. рублей;

в) на 2024 год в сумме 345,0 тыс. рублей.

Статья 9

Установить, что размер платы за услуги, оказываемые государственными казенными учреждениями в соответствии с их учредительными документами, устанавливается исполнительным органом государственной власти города Севастополя, осуществляющим бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета города Севастополя, в ведении которого находится соответствующее государственное казенное учреждение.

Статья 10

Установить, что:

1) индексация окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений города Севастополя, на которых не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", составляет:

а) с 1 октября 2022 года - 4,0 процента;

б) с 1 октября 2023 года - 4,0 процента;

в) с 1 октября 2024 года - 4,0 процента;

2) индексация размеров должностных окладов лиц в соответствии с замещаемыми ими государственными должностями города Севастополя, размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы города Севастополя, должностных окладов (ставок заработной платы) лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы города Севастополя, в государственных органах города Севастополя составляет:

а) с 1 октября 2022 года - 4,0 процента;

б) с 1 октября 2023 года - 4,0 процента;

в) с 1 октября 2024 года - 4,0 процента.

Статья 11

1. Установить, что в соответствии со статьей 78, пунктами 2 и 4 статьи 781, статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов главными распорядителями бюджетных средств города Севастополя в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, могут предоставляться субсидии, в том числе гранты, определенные частями 2-5 настоящей статьи.

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в случае:

1) возмещения разницы между экономически обоснованными тарифами регулируемых организаций и тарифами для населения в сфере коммунальных услуг и пассажирских перевозок;

2) компенсации территориальным сетевым организациям, функционирующим в городе Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня;

3) осуществления Обществом с ограниченной ответственностью "Благоустройство города "Севастополь", Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Гагаринского района-1", Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Балаклавского района", Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания", Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр", Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Водоканал", Государственным унитарным предприятием города Севастополя по газораспределению и газоснабжению "Севастопольгаз", Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Севтеплоэнерго", Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Управляющая компания "Инкерман", Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Управляющая компания "Север", Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Управляющая компания "Стрелецкая бухта", Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Управляющая компания Нахимовского района", Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Управляющая компания Гагаринского района-2" и иными юридическими лицами расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы города Севастополя "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя";

4) осуществления Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова", Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Городской автозаправочный комплекс", Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Севастопольский морской порт" и иными юридическими лицами расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы города Севастополя "Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя";

5) осуществления Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Бюро технической инвентаризации" мероприятий в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе";

6) оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, реализации мероприятий Государственным унитарным предприятием города Севастополя "Агропромышленное объединение "Севастопольский винодельческий завод в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя";

7) оказания государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках Государственной программы города Севастополя "Развитие промышленности города Севастополя";

8) возмещения, в соответствии с законодательством города Севастополя, затрат транспортным организациям в связи с оказанием услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Севастополе:

а) Государственному унитарному предприятию города Севастополя "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" в связи с осуществлением услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан;

б) Обществу с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания" в связи с осуществлением услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения;

в) организациям морского пассажирского транспорта общего пользования в связи с оказанием услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан морским пассажирским транспортом общего пользования;

г) организациям автомобильного транспорта в связи с оказанием услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования;

д) транспортным организациям, предоставляющим специальную меру социальной поддержки отдельных категорий граждан "Социальное такси";

9) возмещения работодателям затрат, связанных с реализацией мероприятий подпрограмм "Содействие занятости населения в городе Севастополе" и "Реализация национальных проектов в сфере социальной политики и занятости населения города Севастополя" в рамках государственной программы города Севастополя "Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе";

10) возмещения негосударственным организациям затрат, связанных с обеспечением отбора и передачей документов в упорядоченном состоянии, отнесенных к государственной собственности города Севастополя, в архив, в рамках Государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя";

11) финансового обеспечения и (или) возмещения затрат Акционерному обществу "Корпорация развития Севастополя" на организационное обеспечение инвестиционной деятельности в рамках реализации Государственной программы города Севастополя "Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе";

12) возмещения Государственному унитарному предприятию города Севастополя "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" затрат, связанных с оказанием услуг по бесплатной перевозке специализированным автотранспортом (школьными автобусами) обучающихся в государственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие образования в городе Севастополе";

13) возмещения организациям, осуществляющим образовательную деятельность, затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих города Севастополя на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование;

14) реализации мероприятий государственной программы города Севастополя "Жилище" Публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства".

3. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в порядке, установленном Правительством Севастополя, предоставляются в случае:

1) обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования частным дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям;

2) обеспечения деятельности некоммерческих организаций, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя к социально ориентированным некоммерческим организациям, в рамках государственных программ города Севастополя;

3) оказания государственной поддержки Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" на обеспечение текущего содержания здания Константиновской батареи и прилегающей к ней территории и обеспечение мер безопасности в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие культуры города Севастополя";

4) организации государственной или иной службы севастопольского казачества;

5) реализации мероприятий государственной программы города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе" некоммерческой организацией "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства", некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе", некоммерческой организацией "Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе";

6) оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Севастополя, и обеспечения деятельности некоммерческой организации "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя";

7) оказания государственной поддержки автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Севастополь" на развитие профессионального спорта в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе";

8) материального стимулирования деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка, народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности и предоставления услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в рамках государственной программы города Севастополя "Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе";

9) оказания государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и автономной некоммерческой организации "Севастопольский центр сельхозкомпетенции" в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя";

10) оказания государственной поддержки общественным организациям ветеранов, осуществляющим деятельность в городе Севастополе;

11) возмещения Адвокатской палате города Севастополя расходов, связанных с оплатой труда адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи;

12) оказания государственной поддержки автономной некоммерческой организации "Севастопольский Дом ветеранов" в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе";

13) компенсации за предоставление социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, негосударственным организациям (индивидуальным предпринимателям), включенным в реестр поставщиков социальных услуг города Севастополя, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

14) оказания государственной поддержки некоммерческой организации - фонду "Государственный фонд развития промышленности города Севастополя" в рамках Государственной программы города Севастополя "Развитие промышленности города Севастополя";

15) возмещения затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих города Севастополя на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование, организациям, осуществляющим образовательную деятельность;

16) оказания государственной поддержки автономной некоммерческой организации "Центр развития цифровых компетенций" на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие образования в городе Севастополе";

17) реализации мероприятий государственной программы города Севастополя "Жилище" некоммерческой организацией "Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования города Севастополя" и унитарной некоммерческой организацией "Фонд города Севастополя по защите прав граждан - участников долевого строительства".

4. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Правительством Севастополя, на проведение профильного обучения по образовательным программам среднего общего образования (10-11 классы), на реализацию технологических проектов, выполняемых в рамках Программы деятельности межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "МореАгроБиоТех", на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.

5. Гранты в форме субсидий, предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются в целях:

1) оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя";

2) оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе";

3) оказания государственной поддержки территориальным общественным самоуправлениям по результатам проведения конкурса проектов по развитию территорий города Севастополя, на которых осуществляет свою деятельность территориальное общественное самоуправление;

4) оказания государственной поддержки любительским, творческим коллективам в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие культуры города Севастополя" по результатам проведения конкурса творческих проектов.

6. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом Правительства Севастополя, в том числе при предоставлении субсидий за счет межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет города Севастополя из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

Статья 12

Обеспечить казначейское сопровождение:

1) авансовых платежей, получаемых юридическими лицами по государственным контрактам (контрактам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году получателями средств бюджета города Севастополя (бюджетными и автономными учреждениями города Севастополя) на сумму 50 000 тыс. рублей и более;

2) авансовых платежей, получаемых юридическими лицами по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения государственных контрактов (контрактов), предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи;

3) субсидий (грантов в форме субсидий) юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям) и бюджетных инвестиций юридическим лицам, предоставляемых в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4) взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вкладов в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пункте 3 настоящей статьи;

5) авансовых платежей, получаемых юридическими лицами по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий, бюджетных инвестиций, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады);

6) авансовых платежей, получаемых юридическими лицами по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения контрактов (договоров), предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;

7) субсидий (грантов в форме субсидий), предоставляемых из бюджета города Севастополя крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии;

8) субсидий, предоставляемых из бюджета города Севастополя некоммерческой организации "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" на обеспечение деятельности, средств, получаемых данным фондом за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и средства;

9) субсидий, предоставляемых из бюджета города Севастополя некоммерческой организации - фонду "Государственный фонд развития промышленности города Севастополя" на обеспечение деятельности, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), расчетов по договорам о предоставлении займов, заключаемым данным фондом развития промышленности с юридическими лицами, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии.

Статья 13

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет города Севастополя в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

2. Установить, что подлежат возврату в бюджет города Севастополя средства:

1) в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2022 году государственным бюджетным и автономным учреждениям в целях финансового обеспечения выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ);

2) в объеме остатков субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781, статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении которых в установленном порядке не подтверждена необходимость их направления на те же цели в 2023 году.

3. Установить, что наряду с органами государственного финансового контроля главные распорядители бюджетных средств города Севастополя обеспечивают контроль за эффективным и целевым использованием средств, запланированных на реализацию мероприятий государственных программ города Севастополя, непрограммных направлений расходов бюджета города Севастополя, в том числе на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, своевременного возврата бюджетных средств, представления отчетности.

4. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в соответствии с решениями руководителя финансового органа города Севастополя без внесения изменений в настоящий Закон является перераспределение бюджетных средств, утвержденных настоящим Законом, в случае:

1) перераспределения бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и группами (группами, подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с уточнением кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета города Севастополя, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации и Департаментом финансов города Севастополя порядка применения бюджетной классификации;

2) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Севастополя, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, в том числе на вновь вводимые, группами (группами, подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

3) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Севастополя, между главными распорядителями бюджетных средств, в том числе вновь образованными (преобразованными), разделами, подразделами, целевыми статьями, в том числе на вновь вводимые, группами (группами, подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов с целью обеспечения расходов, направленных на совершенствование структуры и организацию работы органов государственной власти города Севастополя и иных государственных органов города Севастополя в соответствии с решением Правительства Севастополя;

4) фактического получения в процессе исполнения бюджета города Севастополя безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, и направления их на расходы в соответствии с целевым назначением;

5) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по одной целевой статье расходов, между группами (группами, подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов;

6) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Севастополя, в связи с изменениями объемов финансового обеспечения государственных программ города Севастополя, между бюджетными ассигнованиями на реализацию государственных программ и непрограммными направлениями деятельности в соответствии с решениями Правительства Севастополя и по согласованию с постоянной комиссией по бюджету Законодательного Собрания города Севастополя;

7) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и группами (группами, подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджета, предусмотренных на мероприятия (объекты), реализация которых предусмотрена федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года";

8) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями, в том числе на вновь вводимые, и группами (группами, подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджета, предусмотренных на мероприятия (объекты), источником финансового обеспечения которых являются средства межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Правительством Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 24 ноября 2018 г.;

9) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмотренного в бюджете города Севастополя на реализацию государственной программы города Севастополя, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и группами (группами, подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с решениями Правительства Севастополя и по согласованию с постоянной комиссией по бюджету Законодательного Собрания города Севастополя;

10) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмотренного в бюджете города Севастополя главному распорядителю бюджетных средств на реализацию государственных программ города Севастополя, в том числе перераспределения (распределения) объемов межбюджетных трансфертов внутригородским муниципальным образованиям города Севастополя, между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами (группами, подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с решениями Правительства Севастополя и по согласованию с постоянной комиссией по бюджету Законодательного Собрания города Севастополя;

11) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целей и целевых показателей, установленных в региональных проектах, для реализации федеральных проектов в рамках национальных проектов, в соответствии с решениями Правительства Севастополя.

Статья 14

1. Установить, что в расходах бюджета города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусматриваются средства на расходы, связанные с доставкой и пересылкой денежных средств для предоставления в городе Севастополе мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы города Севастополя, и других денежных выплат гражданам, проживающим на территории города Севастополя.

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляется на основании договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти города Севастополя, являющимися главными распорядителями бюджетных средств города Севастополя, с соответствующими хозяйствующими субъектами на доставку и пересылку денежных средств для предоставления в городе Севастополе мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

3. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки оказываются в соответствии с соглашениями, заключаемыми между кредитными организациями (организациями почтовой связи) и исполнительными органами государственной власти города Севастополя, являющимися главными распорядителями бюджетных средств города Севастополя, подлежащих выплате гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки.

4. Оплата услуг почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки может производиться в пределах 1,86 процента суммы произведенных выплат за счет средств бюджета города Севастополя, а по выплатам за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета, - в пределах размеров, установленных соответствующими федеральными нормативными правовыми актами.

Статья 15

Установить, что расходы на материальное обеспечение деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в городе Севастополе осуществляются Аппаратом Законодательного Собрания города Севастополя и Департаментом управления делами Губернатора и Правительства Севастополя за счет средств бюджета города Севастополя с последующим возмещением соответственно Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, перечисляемых главным администраторам доходов бюджета города Севастополя - Аппарату Законодательного Собрания города Севастополя и Департаменту управления делами Губернатора и Правительства Севастополя.

Статья 16

Установить, что в 2022 году размер компенсации родителям (законным представителям) детей, проживающих в городе Севастополе, части стоимости путевок, приобретенных ими в государственных бюджетных и автономных учреждениях города Севастополя, составляет 15 процентов от стоимости приобретенной путевки.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







