Шойгу доложил президенту об успешном совместном авиапатрулировании РФ и КНР

В пятницу, 19 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему об успешном выполнении задач в ходе совместного патрулирования самолетов дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая. Их полет проходил над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей и длился более 10 часов.

"Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительное сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У", - рассказал Песков.

По его словам, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС. "Совместное патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с положениями международного права. Каких-либо нарушений воздушного пространства иностранных государств не было", - отметил Песков.

Такие совместные рейды наши и китайские военные летчики проводят в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2019 года. В Минобороны РФ пояснили, что их организуют в рамках плана военного сотрудничества двух государств, и, что они не направлены против третьих стран.

"Совместное патрулирование осуществлено с целью углубления и развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности", - сообщили в пятницу в оборонном ведомстве РФ.

Там добавили, что нынешний совместный полет был третьим по счету. В нем участвовали четыре самолета - два российских стратегических ракетоносца Ту- 95МС и два стратегических бомбардировщика "Хун -6к" ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, что в прошлом и позапрошлом годах наши и китайские летчики также провели воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Тогда в задании, помимо российских "туполевых", тоже участвовали стратегические бомбардировщики ВВС КНР "Хун-6к".