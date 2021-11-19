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19.11.2021 17:03
Рубрика: Экономика

Случаев смерти от вакцинации "Спутником V" не зарегистрировано

Текст: Нина Егоршева

Смертельных случаев от вакцинации против коронавируса "Спутником V" не зарегистрировано. Об этом сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По его словам, не зарегистрировано ни одного случая смерти, который бы комиссия рассмотрела и показала бы, что он связан именно с вакцинацией. "Более того, у нас есть более 5 млн доз введения в Аргентине и у нас там нет смертельных случаев", - заявил Логунов, чьи слова передает ТАСС, в ходе III Московского конгресса кардиологов.

"Спутник V" получил регистрацию в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от COVID-19. На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 71 стране с общим населением 4 млрд человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса до наступления Нового года. По ее словам, многие уже сегодня задумываются, как провести новогодние каникулы. Чтобы все прошло по плану, в подготовку вице-премьер посоветовала внести вакцинацию от COVID-19.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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