Случаев смерти от вакцинации "Спутником V" не зарегистрировано

Смертельных случаев от вакцинации против коронавируса "Спутником V" не зарегистрировано. Об этом сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, не зарегистрировано ни одного случая смерти, который бы комиссия рассмотрела и показала бы, что он связан именно с вакцинацией. "Более того, у нас есть более 5 млн доз введения в Аргентине и у нас там нет смертельных случаев", - заявил Логунов, чьи слова передает ТАСС, в ходе III Московского конгресса кардиологов.

"Спутник V" получил регистрацию в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от COVID-19. На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 71 стране с общим населением 4 млрд человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса до наступления Нового года. По ее словам, многие уже сегодня задумываются, как провести новогодние каникулы. Чтобы все прошло по плану, в подготовку вице-премьер посоветовала внести вакцинацию от COVID-19.