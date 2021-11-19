Сочетание четырех продуктов снизит холестерин на треть за пару недель

Сочетание четырех продуктов - овса, миндаля, сои и растительных стеролов - может снизить уровень "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности, или ЛПНП) на треть за несколько недель. К такому выводу пришел врач Скотт Хардинг из британского Королевского колледжа.

В его исследовании приняли участие 42 человека с повышенным общим уровнем холестерина, пишет издание Express. Их разделили на три группы и предложили им изменить рацион: одним включили в него 75 граммов овса в сутки, другим - 65 граммов миндаля, третьих попросили заменить насыщенные животные жиры растительными. Среди участников эксперимента был врач Майкл Мосли, которые ел овес, миндаль, сою и фитостеролы (или фитостерины - пищевая добавка).

Диета во всех группах испытуемых продолжалась четыре недели, но самой эффективной оказалась та, которой придерживался доктор Мосли. Общий холестерин у него снизился на 25%, ЛПНП - на 33%. Такой результат врачи назвали сопоставимым с приемом статинов.

В группе, включившей в рацион овес, ЛПНП снизился на 9%, а в группе с миндалем изменений не зафиксировали. Те, кто сократил потребление животных жиров в пользу растительных, снизил свой общий холестерин на 11%, а "плохой" - на 13%. По оценкам Скотта Хардинга, это веские основания в пользу индивидуального подхода к питанию в борьбе с высоким холестерином.