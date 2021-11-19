Совфед освободил от НДФЛ доходы многодетных семей при продаже жилья

От НДФЛ освободят доходы, получаемые семьями с двумя и более детьми при продаже квартиры, жилого дома или их частей и используемые для приобретения нового жилья большей площади для улучшения жилищных условий. Льгота может предоставляться как родителям (усыновителям), у которых есть несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 24 лет, если они обучаются очно, так и одному из детей при соблюдении ряда условий. Эта норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года.

Чтобы не платить налог, нужно будет соблюсти несколько условий. Новое жилье должно быть приобретено в том же году, когда продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. При этом кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 миллионов рублей и быть больше кадастровой стоимости приобретаемого взамен жилья. На момент продажи жилья ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного.