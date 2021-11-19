Средства реабилитации по электронному сертификату станут доступнее

В 2022 году не менее 20% технических средств реабилитации граждане с инвалидностью будут приобретать с помощью электронного сертификата. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, выступая на дискуссионной сессии "Электронный сертификат: гражданин, бизнес, государство".

Он напомнил, что новый механизм доведения средств бюджета до получателя соцуслуг заработал с конца сентября. Ранее получить технические средства реабилитации граждане могли лишь двумя способами. Первый - в натуральном виде. Для этого Фонд социального страхования закупает их через торги. Процедура долгая и не всегда человек получает то изделие, которое подходит индивидуально ему. Второй способ - это приобретение средств реабилитации за свой счет с последующим получением компенсации за него. Однако для этого человеку сначала нужно потратить собственные средства, собрать много документов, а потом ждать, когда ему вернут деньги.

"Такой формы гособеспечения, как электронный сертификат, еще никогда не было", - подчеркнул Вовченко. Сертификат на определенную сумму привязывается к банковской карте национальной платежной системы "МИР". Дальше человек сам выбирает продавца и средство реабилитации. В момент совершения покупки происходит списание средств, как при оплате картой.

На первом этапе запланировано использование электронного сертификата для обеспечения граждан с инвалидностью серийными изделиями, в дальнейшем - по нему можно будет приобретать сделанные на заказ, например, протезы.

Купить техническое средство реабилитации по электронному сертификату можно только в тех магазинах, которые принимают оплату по нему. Их перечень постоянно расширяется. За полтора месяца к системе уже подключено 116 продавцов, первым маркетплейсом стал OZON. Все технические средства реабилитации, доступные по электронному сертификату, и магазины, которые их продают, собраны в электронном каталоге Фонда социального страхования. На момент подключения OZON - 10 ноября - на маркетплейсе было представлено 900 наименований изделий, а уже 18 ноября - 1000 наименований, что составляет 70% из того ассортимента, на компенсацию которого из бюджета выделяются деньги, уточнили в Минтруде.

Вовченко обратил внимание, что ежегодно 1,5 млн граждан с инвалидностью получают средства реабилитации с помощью государства. Всего В 2022 году на их закупку в бюджете заложено 40 млрд рублей.