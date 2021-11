Стинг записал на гастролях альбом о пандемии, изоляции, любви и политике

В новый диск Стинг включил песни, над которыми работал в 2020-2021 годах. Две из них - Rushing Water и If It"s Love уже выходили отдельными синглами. Но и остальные 11 треков попавшие в Bridge, очень хороши. И демонстрируют, что экс-лидер группы Police по-прежнему в отличной композиторской и исполнительской форме. Стинг по-прежнему умеет писать и грустные, протяжные песни с мудрыми, тревожными мыслями, органично переходя с пения на неторопливый тон дружеской беседы. И - резкие, на выдохе, почти на грани нервного срыва и отчаяния…

Контрасты, контрапункты, искренность эмоций, запоминающиеся мелодии и, порой, почти экзистенциальные, на стыке тонкой наблюдательности и грозового отчаяния стихи, которые хочется повторять за артистом - таков новый альбом Стинга.

Большую часть своего нового "Моста" Стинг создал еще в начале 2020 года. Тогда он гастролировал с бродвейским шоу The Last Ship (по мотивам одноименного альбома, посвященного детству и юности, проведенным в родном городке на севере Англии). А в канадском Торонто его выступления длились особенно долго - полтора месяца.

В свободное от сцены время Стинг и его музыканты, среди которых снова, как и в 80-е, оказались гитарист Доминик Миллер и саксофонист Брэнфорд Марсалис, - чтобы не терять времени и творческого запала - построили за кулисами концертного зала технически достойно оснащенную студию. Сочиняли, репетировали и записывали в ней новый материал. Одних только бэк-вокалистов было на этот раз четверо, - кажется, впервые за всю карьеру Стинга в звукозаписи.

За время пандемии артист потерял своего лучшего друга и гастрольного менеджера Билли Фрэнсиса, вот и поэтому тоже The Bridge самый - грустный, пронзительный, но мудрый альбом Стинга со времени его двойника 1987 года Nothing Like The Sun, посвященного памяти матери.

В новом релизе размышления не только о потерях, но и о тоске, разлуке, разобщении, изоляции, социальных и политических потрясениях и невзгодах. Хотя в лирической песне If It"s Love Стинг спел о своей повседневной жизни, кофе по утрам и том, что порой симптомы влюбленности, по его мнению - повод позвонить врачу. Не забыв напомнить, что по убеждениям он - агностик и привык радоваться жизни такой, какая она есть.

Прямая речь

Стинг:

- Эти песни как бы пограничные: между одним душевным состоянием и другим, между жизнью и смертью, между отношениями и чувствами. Между пандемиями и между эпохами - политически, социально и психологически мы все застряли в центре чего-то. Нам нужен мост.