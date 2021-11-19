Светлана Устинова сыграет в сериале тренера мужской футбольной команды

В Москве начались съемки сериала "Домашнее поле" со Светланой Устиновой, Максимом Матвеевым и Иваном Янковским в главных ролях. Этот проект станет первым сериалом кинокомпании Hype Film продюсеров Ильи Стюарта, Мурада Османна и Павла Бури. Эксклюзивная премьера спортивной драмы состоится в онлайн-сервисе more.tv в конце 2022 года, после чего сериал покажет телеканал СТС. Наших зрителей ждет адаптация норвежского сериала "На своем поле", который был показан на 68-м Берлинском кинофестивале и взял пять наград на главной норвежской телепремии Gullruten.

По сюжету российского сериала провинциальный футбольный клуб "Титан" остался без тренера как раз перед стартом сезона в Российской Премьер-лиге. Его генеральный директор Антон Данин (Максим Матвеев) находит неожиданное решение и в обход спонсоров назначает на эту должность Елену Волкову (Светлана Устинова) - талантливую москвичку, выведшую свою команду "Сокол" в Лигу чемпионов. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе Елену ждет холодный прием. Потому что здесь футбол - исключительно мужской мир.

Вячеслав Муругов, заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию, генеральный директор "СТС Медиа" так комментирует будущий проект: "Футбол как был, так и остается самой популярной игрой в стране. В то же время этот мир очень консервативен и крайне неохотно принимает тех, кого считает чужаками. Но все меняется - сегодня женщины-судьи судят топовые матчи, а значит, и женщина-тренер вполне может привести команду к успеху, несмотря на все преграды. "Домашнее поле" - это вдохновляющая история, призванная напомнить всем нам, что чужие стереотипы - не препятствие на пути талантливых и упрямых людей".

В сериале также снимаются: Игорь Верник, Андрей Полощук, Александра Хромова, Федор Леонов, Егор Корнев и другие актеры. Режиссер - Феликс Умаров, для которого "Домашнее поле" станет первым опытом работы над сериалом.