Технологии, которые меняют рекламу и маркетинг

Агентства и технологические площадки при участии больших брендов обсудят влияние автоматизации и цифровой трансформации бизнеса на рекламный рынок на конференции НРФ + AdTech, которая состоится 7 декабря в онлайн-формате.

НРФ + AdTech - новая дискуссионная площадка для обсуждения вызовов, трендов и особенностей внедрения технологий в медиакоммуникационный бизнес.

Как пандемия повлияла на рынок AdTech? Есть ли угроза монополизации? Какие компании готовы инвестировать в развитие маркетинговых и рекламных инноваций? К чему приведет отказ от cookies? Ответы на многие актуальные вопросы будут представлены в дискуссиях экспертов.

Крупнейшие участники рекламного рынка находятся в поиске персонализированных способов взаимодействия с аудиторией и методов мониторинга рекламы в digital. Агентства и бренды наращивают новые компетенции, которые спровоцировали высокий темп роста пилотных продуктов.

Последние три года в России были уникально насыщенными сделками в AdTech-среде: в частности, в сфере инвестирования или окончательного выкупа AdTech-бизнеса крупными корпорациями. Экосистемные компании и венчурные фонды активно участвуют в развитии рынка технологий, предлагая рекламодателям уникальные разработки. Эти продукты органично встраиваются в медиастратегии и помогают достичь высоких бизнес-результатов. При этом в индустрии есть игроки, которые занимаются разработкой собственных технологических решений и заинтересованы в поддержке стартап-проектов.

Деловая программа конференции представлена тремя дискуссионными блоками, каждый из которых раскроет потенциальные возможности и перспективы развития рекламного рынка. В разработке повестки приняли участие эксперты комитета АКАР по AdTech.

Подписаться на трансляцию можно на официальном сайте онлайн-конференции.