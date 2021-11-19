Технологии, которые меняют рекламу и маркетинг

Новости

Умерла актриса из фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова 13:46
Посольство Словении сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам 13:44
Песков назвал нелепым проект резолюции конгрессменов США о Путине 13:38
Работавшие без направления службы занятости сироты будут получать пособия 13:37
Кравцов: В регионах появятся штабы, где учителя смогут рассказать о нуждах школ 13:33
Эксперт объяснил, как исключить несоответствие цен на ценниках и чеках 13:32
Сенаторы одобрили закон об изменении ротации госслужащих 13:27
МВД: Число аварий с детьми снизилось, но их тяжесть выросла 13:19
Путин получил приглашение на открытие зимних Олимпийских Игр в КНР 13:15
На Кубани ввели QR-код для посещения ТРЦ и заведений общепита 13:01
Названа причина отключения от сети первого энергоблока БелАЭС 12:32
ФАС обсуждает с АЗС дополнительные меры по снижению цен на топливо 12:24
Косачев возглавит Совет по межнациональным отношениям при Совфеде 12:15
"Алиса" научилась озвучивать книги 12:03
На перегоняемые за пределы России машины будет проще оформить документы 11:54
В Минздраве назвали условие для сокращения младенческой смертности 11:53
Аналитики назвали самую популярную в России социальную сеть 11:53
В Роструде рассказали, какие трудовые вопросы чаще волнуют работников 11:46
В Минске 65 человек признаны потерпевшими от произвола польских военных 11:41
В Казани умерла одна из отравившихся метанолом студенток 11:39
Мишустин: Граждане ЕАЭС получат равные возможности при обращении за займами 11:33
Мишустин высказался за равный доступ граждан стран ЕАЭС к безопасным лекарствам 11:23
Поветкин получил награду от WBC 11:14
Макей: Для Беларуси неприемлемы попытки внести раскол в диаспору за рубежом 11:13
Мишустин: Приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало востребованность 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
19.11.2021 12:10
Рубрика: Экономика

Технологии, которые меняют рекламу и маркетинг

Агентства и технологические площадки при участии больших брендов обсудят влияние автоматизации и цифровой трансформации бизнеса на рекламный рынок на конференции НРФ + AdTech, которая состоится 7 декабря в онлайн-формате.

НРФ + AdTech - новая дискуссионная площадка для обсуждения вызовов, трендов и особенностей внедрения технологий в медиакоммуникационный бизнес.

Как пандемия повлияла на рынок AdTech? Есть ли угроза монополизации? Какие компании готовы инвестировать в развитие маркетинговых и рекламных инноваций? К чему приведет отказ от cookies? Ответы на многие актуальные вопросы будут представлены в дискуссиях экспертов.

Крупнейшие участники рекламного рынка находятся в поиске персонализированных способов взаимодействия с аудиторией и методов мониторинга рекламы в digital. Агентства и бренды наращивают новые компетенции, которые спровоцировали высокий темп роста пилотных продуктов.

Последние три года в России были уникально насыщенными сделками в AdTech-среде: в частности, в сфере инвестирования или окончательного выкупа AdTech-бизнеса крупными корпорациями. Экосистемные компании и венчурные фонды активно участвуют в развитии рынка технологий, предлагая рекламодателям уникальные разработки. Эти продукты органично встраиваются в медиастратегии и помогают достичь высоких бизнес-результатов. При этом в индустрии есть игроки, которые занимаются разработкой собственных технологических решений и заинтересованы в поддержке стартап-проектов.

Деловая программа конференции представлена тремя дискуссионными блоками, каждый из которых раскроет потенциальные возможности и перспективы развития рекламного рынка. В разработке повестки приняли участие эксперты комитета АКАР по AdTech.

Подписаться на трансляцию можно на официальном сайте онлайн-конференции.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 37 156 случаев COVID-19 в 85 регионах
На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей
Мишустин: Приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало востребованность
Самолеты Минобороны доставили в Россию эвакуированных из Афганистана граждан
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег