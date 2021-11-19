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19.11.2021 15:17
Рубрика: Экономика

Турпоездки в девять регионов станут интереснее и комфортнее

Текст: Евгений Гайва
Около 30 тысяч новых гостиничных номеров появятся в девяти регионах. Здесь реконструируют действующие отели, построят новые и создадут объекты для отдыха и развлечений туристов. Соглашения о развитии туристической инфраструктуры подписаны между корпорацией "Туризм.РФ" и регионами Центрального, Сибирского и Дальневосточного округов, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Развивать туристическую инфраструктуру в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" будут в Алтайском, Забайкальском и Камчатском краях, Кемеровской, Курской, Псковской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Чувашской Республике.

Фото: istockphoto.com / Massonstock
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В Кемеровской области расширят туркомплекс "Шерегеш", в Алтайском крае будет создан туристический кластер "Предгорье Алтая". В Курской области планируется создать туристический кластер на базе всеми известного мемориального комплекса "Курская битва".

В Забайкалье запланировано строительство туристических проектов медицинского туркомплекса "Дарасун", Ивано-Арахлейского кластера и автотуристического кластера "Агинский Бурятский округ". В Самарской области корпорация и правительство региона будут развивать территории "Самарская Лука" и "Сокольи горы". В Ульяновске начнется строительство туристско-рекреационных кластеров "Ивановский залив", Геопарк "Ундория" и строительство благоустроенной набережной.

"Совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для наших граждан, открывает для них новые направления путешествий", - передает слова Чернышенко пресс-служба. Он отметил, что в ближайшее время в общей сложности 50 подобных проектов будет реализовано в 27 регионах страны. Это позволит создать около 30 тысяч новых гостиничных номеров, появится около 20 тысяч новых рабочих мест. Как ожидается, турпоток вырастет на 9,4 млн человек.

По словам генерального директора "Туризм.РФ" Сергея Суханова, формирование приоритетной инвестиционной программы на 2021-2022 годы уже заканчивается. Рассмотрено 385 инвестиционных предложений, из них отобрано 50 наиболее перспективных проектов. Причем, по большинству из них уже получены положительные инвестиционные заключения.

Как пояснил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, в результате совестной работы спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" станет комфортнее и доступнее для туристов, в том числе для кузбассовцев.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что сейчас основными направлениями сотрудничества станет разработка мастер-планов развития наиболее востребованных туристских территорий края, создание обеспечивающей инфраструктуры и привлечение инвесторов.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в регионе будет сформирован качественный и конкурентоспособный туристский продукт. Это позволит повысить доступность и качество предоставляемых туристских услуг.

Интерес туристов к Псковской области стабильно растет, здесь начнется совместная с "Туризм.РФ" работа над туристической территорией "Духовные истоки".

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в регионе планируется модернизировать инфраструктуру, расширить гостиничный фонд.

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, соглашение направлено на повышение доступности туруслуг, отдыха и оздоровления для граждан.

В Чувашии совместно с корпорацией "Туризм.РФ" к 2022 году планируется проведение мастер-планирования туристических площадок или центров "Рунического пути", рассказал глава региона Олег Николаев.

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Экономика Туризм Отдых и туризм в России

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