Ученые обновили данные о первом в мире заразившемся COVID-19 человеке

Согласно исследованию, проведенному учеными университета Аризоны, первым в мире человеком, который заразился COVID-19, стала женщина, работавшая на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухане, а не бухгалтер, не имеющий никаких связей с этим местом.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, говорится, что симптомы заболевания у женщины - продавца морепродуктов начались 11 декабря 2019 года. 41-летний китаец Чен считался первым заболевшим коронавирусом, однако его болезнь перепутали с симптомами COVID-19, которым он заразился несколькими днями позже. В интервью китайскому новостному агентству "Синьхуа" Чен рассказал о посещении клиники по поводу стоматологической проблемы 8 декабря, заявив, что у него появились симптомы коронавируса только 16 декабря.

В начале 2021 года группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провела четыре недели в городе Ухань и его окрестностях с китайскими учеными и в совместном мартовском отчете пришла к выводу, что вирус Sars-CoV-2, вероятно, передавался от летучих мышей человеку через другое животное, но необходимы дальнейшие исследования. Как отмечает Guardian, это практически исключает гипотезу о том, что COVID-19 возник в лаборатории.