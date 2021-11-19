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19.11.2021 22:49
Рубрика: Общество

Ученые: Сильную мигрень может устранить растительная диета

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сильная мигрень может быть устранена с помощью растительной диеты. Эксперты в области здравоохранения США призвали к дополнительным исследованиям на предмет связи диеты и мигрени после того, как врачи выявили пациента, который страдал от сильных и изнурительных головных болей более десяти лет, и избавился от них после полного перехода на растительную пищу. Вместе с тем, независимые эксперты предупредили, что, поскольку речь идет о единичном случае, не следует принимать его в качестве панацеи для всех людей с мигренью.

Фото: iStock
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60-летний фотограф, личность которого не разглашается, сказал: "До того, как я сменил диету, я страдал от шести до восьми изнурительных мигреней в месяц, каждая из которых длилась до 72 часов. Я был в отчаянии". За шесть месяцев до того, как его направили в клинику медицины в Нью-Йорке, у мужчины мигрень приобрела хронический характер и возникала между 18 и 24 днями каждого месяца. Об этом случае сообщил медицинский журнал BMJ Case Reports.

В течение 12 лет лечения он пробовал прописанные ему лекарства, йогу и медитацию, а также исключил продукты, которые могут быть провоцирующими факторами, чтобы уменьшить тяжесть и частоту сильных головных болей, но ничего не помогло. По его словам, из-за мигрени ему стало практически невозможно выполнять свою работу. Растительная диета включала в себя ежедневное употребление не менее 150 граммов сырых или приготовленных темно-зеленых листовых овощей, ежедневное употребление одного зеленого смузи и ограничение потребления цельного зерна, картофеля, масел и особенно молочных продуктов и красного мяса. В течение двух месяцев частота приступов мигрени упала до одного дня в месяц. Продолжительность и сила головных болей также уменьшились. Через три месяца головные боли полностью прекратились, а мигрень исчезла. "Я больше не пленник собственного тела. Я вернулся к нормальной жизни", - сказа пациент.

Более миллиарда человек во всем мире страдают мигренью. Хотя лекарства могут помочь предотвратить и лечить их, все больше данных свидетельствует о том, что диета также может быть эффективной альтернативой без каких-либо побочных эффектов, связанных с некоторыми лекарствами, отметили авторы исследования.

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