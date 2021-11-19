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19.11.2021 17:01
Рубрика: Экономика

В центрах занятости появятся карьерные и кадровые консультанты

Текст: Елена Манукиян
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

При центрах занятости будет создана служба карьерных и кадровых консультантов. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на VII Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций России.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Так, карьерные консультанты помогут соискателям определить, какие навыки нужны для эффективного трудоустройства, как эффективно выстроить свою карьеру, а кадровые консультанты окажут содействие работодателям в подборе персонала.

Министр также рассказал, что в связи с трансформацией службы занятости обучение в этом году прошли 4 тысячи ее сотрудников, еще 6 тысяч переобучат в 2022 году. По его словам, главной отличительной чертой обновленных центров занятости станет то, что услуги они будут оказывать комплексно, исходя из жизненной ситуации гражданина или бизнес-ситуации работодателя. К тому же большинство из них станут электронными. Это сэкономит время клиентов центров занятости.

Кроме того, все центры занятости будут работать на единой цифровой платформе "Работа в России". Все необходимые данные через нее они будут получать в рамках межведомственного взаимодействия. Это позволит им обмениваться данными между собой, планировать привлечение трудовых ресурсов, анализировать ситуацию на рынке труда, предлагать соискателям вакансии по всей стране.

Согласно новым правилам регистрации безработных, услуги в центрах занятости уже можно получать дистанционно через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте "Работа в России". Планируется, что в этом месяце на новый порядок взаимодействия с безработными перейдут центры занятости в 19 российских регионах, еще 60 регионов присоединятся с 1 января 2022 года, Москва - с 1 января 2023 года.

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