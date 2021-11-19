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19.11.2021 18:43
Рубрика: Экономика

В Египте начали закрывать отели из-за низкого качества

Текст: Евгений Гайва
Туристические власти Египта начали приостанавливать работу курортных отелей, нарушающих стандарты обслуживания, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). На плохое обслуживание ранее жаловались туристы, а после массового отравления в Хургаде в Ростуризме призвали египетских коллег навести порядок.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что просила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания.

В Египте на просьбу отреагировали. Было проинспектировано более 500 отелей. Из них 18 и закрыли, а еще 30 отелями понизили категорию. В АТОР уточнили со ссылкой на принимающие компании, что приостановили деятельность недорогих отелей категорий "три" и "четыре" звезды. Туры в некоторые из них предлагали и российским туристам.

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Временно закрытым отелям для возобновления работы нужно будет устранить замечания и пройти новую проверку контрольных комитетов. Инспекторы проверят различные параметры и, если опять найдут нарушения, гостиничные лицензии не продлят.

"Звезды" из-за некачественного сервиса потеряли семь отелей категории "пять звезд", 12 отелей категории "четыре звезды", восемь отелей "три звезды" и два отеля "две звезды".

В Египте признали наличие проблемы с качеством обслуживания в гостиничном секторе, говорят представители российской туриндустрии. Строгое наказание всем нарушителям обещал даже премьер-министр страны. А министерство туризма намерено сделать инспекции регулярными и привлечь к ним экспертов международных отраслевых организаций. Кроме того, в каждом отеле появится контролер качества, который будет следить за соблюдением санитарных норм и оказанием услуг надлежащего качества.

Власти Египта, судя по всему, озаботились проблемой и теперь стараются сохранить репутацию страны на туристическом рынке. Риск потерять часть турпотока из России и других стран вполне реальный.

По данным агрегатора туров Level.Travel, российскими туристами в Египет забронировано более 40% всех зарубежных туров с вылетами в декабре со средним чеком 103 тысячи рублей. В месяц в Египет сейчас вылетает около 50 тысяч российских туристов. То есть россияне приносят экономике Египта примерно 35 млн долларов (2,5 млрд рублей) в месяц. Конечно, это совсем не те доходы, которые турпоток из России приносил до 2015 года, когда прямое авиасообщение было прекращено после теракта. В лучшие времена египетская туриндустрия зарабатывала на россиянах примерно 2 млрд долларов в год, то есть в среднем по 170 млн долларов в месяц.

Фото: iStock
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Но после открытия чартеров количество туристов из России будет расти, если этому как раз не помешают негативные отзывы на фоне нарастающей конкуренции.

В число самых популярных у российских туристов зарубежных направлений в декабре входят Турция со средним чеком в 108 тысяч рублей за тур на двоих, Доминикана с чеком в 285 тысяч рублей, ОАЭ с чеком в 147 тысяч рублей, Мальдивы с чеком в 353 тысячи рублей.

Египет доступнее других направлений. Но в декабре начнет отвлекать туристов Таиланд, с которым восстановлено прямое авиасообщение. Также борьбу за туристов усилят Куба и Мексика. На этих направлениях с 1 декабря восстанавливаются чартеры. Сейчас средний чек тура на двоих на Кубу составляет 198 тысяч рублей, а в Мексику - 313 тысяч рублей. По оценкам экспертов, перелеты чартерными рейсами дешевле примерно на 20% регулярных. То есть стоимость туров может снизиться на 10-15%. Часть туристов могут предпочесть эти направления Египту.

Экономика Туризм В мире Африка Египет

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