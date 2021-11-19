В Германии введено чрезвычайное положение из-за роста заболеваний COVID-19

"Вся Германия сейчас представляет одну большую вспышку коронавируса", - заявил Вилер, добавив, что властям страны "нужно нажать на аварийный тормоз". Он призвал к безотлагательным дополнительным мерам по борьбе с ростом числа случаев заражения COVID-19, которые превысили 50 тысяч уже третий день подряд. Глава RKI повторил свой призыв отменить крупные мероприятия, закрыть "горячие точки", такие как плохо вентилируемые клубы и бары, и сократить частные контакты. Институт Роберта Коха также сообщил о 201 дополнительном смертельном исходе, в результате чего количество погибших с начала вспышки заболевания в ФРГ, как отмечает Associated Press, составило 98 739 человек.

Комментарии Вилера прозвучали после того, как в пятницу верхняя палата бундестага (парламента) ФРГ одобрила новые меры по борьбе со вспышкой коронавируса, предложенные левоцентристским альянсом, возникшим после национальных выборов 26 сентября. Меры, вступающие в силу в среду, 24 ноября, включают в себя требования к людям доказать, что они вакцинированы, недавно вылечились от COVID-19 или дали отрицательный результат на вирус, чтобы получить доступ к своим рабочим местам или общественному транспорту. По возможности сотрудникам также придется работать из дома. Власти некоторых немецких земель также рассматривают возможность обязательной вакцинации некоторых профессиональных групп, таких как медицинский персонал и работники домов престарелых.

Исполняющий обязанности федерального министра здравоохранения Германии Йенс Спан, который присутствовал на совместной пресс-конференции с Вилером, заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Семидневная заболеваемость COVID-19 увеличилась в Германии пять раз за четыре недели. Министр также сослался на необходимость перевода пациентов из отделений реанимации в другие клиники, впервые в более широком масштабе по всей стране, и, возможно, также в соседние страны, уточняет издание Tagesschau. Он также заявил о введении "карантина для непривитых" и значительных ограничениях контактов.

Между тем стало известно, что все бары, клубы и дискотеки в Баварии будут закрыты в течение следующих трех недель, и в этом году в этой немецкой земле не будет рождественских ярмарок, заявил премьер-министр земли Маркус Сёдер. Знаменитая рождественская ярмарка в Мюнхене, столице Баварии, ранее была отменена из-за повторной вспышки коронавируса. Обычно она привлекает три миллиона посетителей. Культурные и спортивные мероприятия будет ограничены 25 процентами вместимости места проведения мероприятия, а посетители должны быть вакцинированы или выздоровели от инфекции, но также должны будут показать отрицательный результат теста. "Ситуация очень, очень серьезная и трудная", - заявил на пресс-конференции баварский премьер.