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19.11.2021 06:45
Рубрика: В мире

В Гонконге авиакомпания уволила пилотов за нарушение карантина

Текст: Максим Макарычев
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific уволила трех пилотов за нарушение мер социального дистанцирования в немецком аэропорту Франкфурт-на-Майне, куда прибыло грузовое воздушное судно.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

В компании заявили, что члены экипажа "серьезно нарушили правила" во время пребывания за границей. "Соответствующие лица больше не работают в Cathay Pacific", - говорится в заявлении перевозчика.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Как пишет South China Morning Post, пилотов уличили в том, что они покидали свои гостиничные номера во время пребывания в Германии. У них был выявлен положительный тест на COVID-19. Это привело к тому, что более 150 других сотрудников Cathay, включая пилотов и бортпроводников, а также члены их семей и другие лица, контактировавшие с ними в Гонконге, были отправлены в карантинный центр на три недели.

В Гонконге за последние месяцы практически не было случаев инфицирования коронавирусом, однако власти ужесточили карантин.

Cathay пообещала усилить проверки в зарубежных аэропортах, чтобы гарантировать строгое соблюдение протоколов безопасности и гигиены труда во время стоянок. При этом все сотрудники авиакомпании привиты от COVID-19, а в ближайшее время пройдут ревакцинацию.

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Напомним, все прибывающие в Гонконг должны три недели находиться на карантине. Это привело к резкому снижению спроса на авиаперелеты, отмечает Guardian.

В октябре авиакомпания выполнила только 10 процентов рейсов, если сравнивать с маршрутной сеткой 2019 года. Количество пассажиров сократилось на 97 процентов.

Однако спрос на грузовые перевозки был более устойчивым, и Cathay достигла уровня, близкого к тому, что был до пандемии.

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