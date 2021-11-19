В Госдуме оценили проект резолюции конгрессменов США о Путине

Главы думских комитетов прокомментировали внесение конгрессменами США проекта резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае его избрания на этот пост в 2024 году.

Это провокация и популизм, причем "явно не от большого ума", завил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его оценке, если проект резолюции будет принят, это нанесет серьезный удар процессу возможного восстановления российско-американского сотрудничества.

Слуцкий отметил, что конгрессмены, которые подвергли критике общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, считают, что у них больше полномочий, чем у российского народа.

"Такое ощущение, что они описывают, скорее, прошедшие у себя в стране президентские выборы", - заметил глава комитета. Он напомнил, что при голосовании по почте в США отправить бюллетень можно было заранее, наблюдались "подозрительные скачки в подсчетах голосов, а те, кто публично выступил против итогов, оказались за решеткой".

Политик посоветовал конгрессменам для начала разобраться с выборами президента США и собственной "архаичной избирательной системой". Американская инициатива еще раз подтверждает правильность законодательных действий России по защите суверенитета, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. "И эту работу мы обязательно продолжим", - обещал он. "Американские конгрессмены еще раз наглядно показали, кто на самом деле настойчиво вмешивается в выборы", - констатировал депутат.