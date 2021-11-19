В РФ появится государственная единая облачная платформа - ГосОблако

ГосОблако - это совокупность унифицированных облачных услуг, оказываемых независимыми поставщиками. Государственная единая облачная платформа управляется государственной информационной системой управления распределенной информационно-коммуникационной инфраструктурой. Она предназначена для размещения и функционирования информационных систем и ресурсов госорганов.

Создание Гособлака предусмотрено указом президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года: создание к 2024 году устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.

В то же время по постановлению правительства с 30 августа 2019 года проводится эксперимент по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов в ГосОблако, а также по обеспечению федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами и программным обеспечением.

В эксперименте участвуют Минтруд, Минюст, ГФС, Росархив, Ростехнадзор, Росимущество, Росгвардия, ФТС, Фонд социального страхования, Росстат, Минэкономразвития, Минстрой, Минздрав, Роструд, Росреестр, Россельхознадзор, Рослесхоз, Пенсионный фонд, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Центральная избирательная комиссия.

Учитывая продление эксперимента до конца 2022 года, а также заинтересованность со стороны ведомств, президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий и условий ведения предпринимательской деятельности принял решение привлечь к участию в эксперименте Минспорт, МЧС, Минпросвещения, ФАС, ФМБА и Росгидромет.

Эксперимент, по мнению Минцифры, уже показал положительное влияние использования ГосОблака в деятельности федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов.

Так, повысилась надежность, отказоустойчивость и катастрофоустойчивость в работе государственных информационных систем, появилась возможность долгосрочного планирования и оптимизации бюджетных эксплуатационных затрат, следует из пояснительной записки к документу.