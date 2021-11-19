В России за 10 месяцев сократилось количество убийств, разбоев и краж

С января по октябрь 2021-го на 1,9% снизилось количество преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что опубликованы новые статистические сведения о состоянии преступности в стране.

Так, на 6,4% сократилось число убийств и покушений на убийство, на 11,6% - случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Снизилось количество разбоев - на 17,3%, грабежей - на 19,5%, краж - на 2,4%.

Спокойнее стало и на улице. В парках, скверах, на улицах и площадях зарегистрировано на 7,9% преступлений меньше, чем год назад, в том числе грабежей - на 23,7%, краж - на 4,9%, разбойных нападений - на 19%. Вообще, количество уголовных преступлений в общественных местах сократилось на 6,3%.

Несовершеннолетние совершили меньше преступлений на 15,6%, пьяные - на 8,2%, лица в состоянии наркотического опьянения - на 9,8%.

Увы, каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий. Правда, темп роста их количества тоже замедлился. Если в первом полугодии число киберпреступлений увеличилось на 20,3%, то за десять месяцев текущего года - на 8,1%.