В Роструде рассказали, какие трудовые вопросы чаще волнуют работников

При обращении в трудовую инспекцию граждане чаще всего интересуются вопросами, связанными с оплатой труда, охраной труда, увольнением, гарантиями и условиями труда для отдельных категорий работников. Об этом "Российской газете" рассказали в Роструде.

В ведомстве также подчеркнули, что всего в этом году специалистами Роструда и его территориальных органов проведено 300 тысяч бесплатных консультаций по вопросам трудового законодательства, 2/3 из - них получили граждане, остальные - работодатели.

"Главный принцип новой системы надзора - предотвращение нарушений трудового законодательства, а консультирование - один из инструментов профилактических мероприятий", - пояснил замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Ранее в Роструде рассказали, что трудовые инспекторы теперь будут не только наказывать работодателей, но приходить к ним с профилактическими визитами. Такие визиты станут обязательными и регулярными, и они заключаются в том, что инспектор не будет штрафовать, а выдаст рекомендации по улучшению ситуации в трудовой сфере у работодателя.