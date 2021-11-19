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19.11.2021 01:33
Рубрика: В мире

В Швейцарии впервые за год прирост заболевших COVID-19 превысил 6 тысяч

В Швейцарии число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом увеличилось на 6 017, достигнув 935 042. Как свидетельствуют данные Федерального управления здравоохранения, это самый большой суточный прирост с 18 ноября 2020 года.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/Files
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Несмотря на резкий рост заболеваемости в последние недели, который местные специалисты называют "пятой волной" пандемии, власти Швейцарии пока не планируют вводить дополнительные ограничения. Об этом в четверг заявил министр внутренних дел Ален Берсе, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения, пишет ТАСС.

По его словам, нет необходимости в принятии дополнительных мер. В частности, не планируется введение локдауна для тех, кто еще не сделал прививку. При этом Берсе подчеркнул, что главным средством борьбы с пандемией остается вакцинация.

В Швейцарии уже полностью вакцинированы примерно две трети населения, что правительство считает недостаточным. "То, как мы пройдем зиму, зависит от роста уровня вакцинации", - резюмировал глава МВД.

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