В Швейцарии впервые за год прирост заболевших COVID-19 превысил 6 тысяч

В Швейцарии число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом увеличилось на 6 017, достигнув 935 042. Как свидетельствуют данные Федерального управления здравоохранения, это самый большой суточный прирост с 18 ноября 2020 года.

Несмотря на резкий рост заболеваемости в последние недели, который местные специалисты называют "пятой волной" пандемии, власти Швейцарии пока не планируют вводить дополнительные ограничения. Об этом в четверг заявил министр внутренних дел Ален Берсе, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения, пишет ТАСС.

По его словам, нет необходимости в принятии дополнительных мер. В частности, не планируется введение локдауна для тех, кто еще не сделал прививку. При этом Берсе подчеркнул, что главным средством борьбы с пандемией остается вакцинация.

В Швейцарии уже полностью вакцинированы примерно две трети населения, что правительство считает недостаточным. "То, как мы пройдем зиму, зависит от роста уровня вакцинации", - резюмировал глава МВД.