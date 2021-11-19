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19.11.2021 03:57
Рубрика: В мире

В Словакии введут ограничения для невакцинированных от COVID-19

Фото: AFP/VLADIMIR SIMICEK Фото: AFP/VLADIMIR SIMICEK
Фото: AFP/VLADIMIR SIMICEK

С понедельника, 22 ноября, в Словакии вводится локдаун для невакцинированных и не переболевших коронавирусом граждан. С этого дня они временно не смогут посещать магазины (кроме тех, где продаются товары первой необходимости, включая аптеки), церковные службы, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Фото: AP Photo/Michel Euler
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Об этом заявил премьер Эдуард Хегер, отметив, что такое решение принято в связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике. По его словам, больницы переполнены, не хватает мест для заболевших коронавирусом. Хегер отметил, что COVID-19 стал "заболеванием невакционированных". Им заболевают свыше 70 процентов тех, кто не привился, пишет РИА Новости.

За последние сутки в пятимиллионной Словакии зафиксировано более 7,6 тысячи новых случаев коронавируса, скончались 38 человек. Полностью вакцинированы в стране 2,55 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что власти Чехии вводят ограничения для невакцинированных и не переболевших коронавирусом жителей. Им запрещено посещать различные службы и участвовать в массовых акциях. Разрешено посещать аптеки и продовольственные магазины, заявил премьер страны Андрей Бабиш.

В мире Европа Словакия Пандемия коронавируса COVID-19

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