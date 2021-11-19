В США казнь заключенного была остановлена в последнюю минуту

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт под давлением общественности приостановил казнь заключенного Джулиуса Джонса за несколько часов до приведения приговора в исполнение. Губернатор заменил смертельный приговор пожизненным заключением без права досрочного освобождения.

Джонс был приговорен к смертной казни в 2002 году за убийство во время угона автомобиля, совершенное в 1999 году. Более двух десятилетий 41-летний осужденный отстаивал свою невиновность, сообщает NBC News. Джонс утверждал, что его подставил настоящий убийца, школьный друг и сообвиняемый, который свидетельствовал против него и был освобожден из тюрьмы через 15 лет. Это дело получило поддержку многих американских знаменитостей и активистов, выступающих против смертной казни.

Казнь Джонса с помощью смертельной инъекции должна была состояться в исправительной колонии штата Макалестер. В четверг адвокаты подали ходатайство о запрете исполнения приговора на основании "новых важных доказательств" того, что использование препарата для инъекции, "создает серьезный и существенный риск страданий и боли для заключенных". "Спасибо всему миру", - сказала сестра Джонса после того, как услышала новость об отмене смертной казни брата.