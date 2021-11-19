В США проверят методы компании Meta по привлечению детей в Instagram

Коалиция генеральных прокуроров нескольких американских штатов начала расследование в отношении компании Meta, ранее называвшейся Facebook, из-за возможного негативного воздействия Instagram на детей.

Расследование проводится в связи с тем, что Meta сталкивается с более пристальным вниманием к своему подходу в отношении приложений для детей и молодежи. Документы, опубликованные бывшим сотрудником компании Фрэнсис Хауген, показали: платформа негативно влияет на психическое здоровье подростков, особенно, когда речь идет о внешних физических данных. Расследование проводится на предмет того, нарушала ли компания законы о защите прав потребителей и подвергала ли молодых людей риску?

Еще в мае этого года группа, в которую вошли более 40 генеральных прокуроров, написала письмо с просьбой отказаться от планов по созданию приложения для детей.

По словам генерального прокурора Калифорнии Роба Бонта, Meta слишком долго игнорировала данную проблему, а Instagram наносит вред психическому здоровью детей и подростков. "Хватит, значит, хватит. Мы провели это общенациональное расследование, чтобы получить ответы. Наша задача - определить, нарушила ли при этом Meta закон", - пояснил генпрокурор, слова которого приводит Guardian.

В сентябре компания заявила, что приостанавливает свои планы по выпуску версии Instagram, предназначенной для детей, на фоне растущей обеспокоенности этим проектом властей и общественности.

Руководитель службы безопасности Meta столкнулся с критикой со стороны законодателей США по поводу воздействия продукции компании на детей. А глобальный альянс активистов и экспертов по защите детей направил Марку Цукербергу письмо с призывом поделиться результатами исследования по данной теме.