В Таджикистане прошла активная фаза учения спецназа ОДКБ "Кобальт-2021"

На одном из военных полигонов в Таджикистане прошла активная фаза совместного учения "Кобальт-2021". В нем участвовали формирования сил специального назначения, органов внутренних дел, государственной безопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что на этом этапе учения солдаты и офицеры ЦВО взяли штурмом здание и уничтожили забаррикадировавшихся там боевиков. "Блокировав населенный пункт, захваченный условным противником, военнослужащие под прикрытием крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронетранспортерах, произвели штурм. В результате главарь условной банды и несколько условных боевиков были взяты в плен, остальные - уничтожены", - рассказали в штабе округа.

Там напомнили, что российский воинский контингент на совместных маневрах "Кобальт-2021" представляло подразделение специального назначения Центрального военного округа. В таком учении впервые также задействовали военнослужащих разведывательного батальона 201-й военной базы РФ в Таджикистане.

Всего от Российской армии в розыгрыше различных эпизодов было задействовано около 60 солдат и офицеров. А также - 10 единиц военной техники, в том числе два вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы 201-й военной базы.