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19.11.2021 00:44
Рубрика: Власть

Владимир Путин предложил повысить МРОТ и прожиточный минимум

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8614)
В 2022 году нужно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на 8,6 процента. Президент решил внести в Госдуму такие поправки в бюджет и попросил депутатов принять их, ведь это связано с повышением доходов граждан. Также глава государства поручил представить предложения по индексации пенсий - ее темпы должны превышать инфляцию, и отказываться от этого принципа нельзя.
Владимир Путин назвал социальный блок центральным в государственной политике России. Фото: Михаил Метцель/ ТАСС Владимир Путин назвал социальный блок центральным в государственной политике России. Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Владимир Путин назвал социальный блок центральным в государственной политике России. Фото: Михаил Метцель/ ТАСС

В четверг, 18 ноября, Владимир Путин провел в формате видеоконференции совещание по социальным вопросам. Во встрече приняли участие руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, помощник президента Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и заместитель министра финансов Павел Кадочников.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Президент решил подвести итоги бесед и совещаний, которые проводил в последнее время по вопросам социальной политики, в том числе и накануне. "Мы обсуждали важнейшие вопросы, которые, безусловно, волнуют граждан. Они связаны с повышением доходов, благосостояния, качества жизни людей, по большому счету касаются каждого человека", - сказал он.

Путин назвал социальный блок центральным в государственной политике. Это один из ключевых приоритетов федерального бюджета, над которым сейчас активно работают депутаты. "Хотел бы обозначить ряд вопросов, которые требуют совместных действий законодательной и исполнительной власти", - заявил он.

Таких вопросов оказалось три. Первое - прожиточный минимум. В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена его индексация на 2,5 процента, сказал президент. Конечно, этого недостаточно, считает он: ведь такие параметры значительно отстают от уровня инфляции, которая ускорилась за последние месяцы. Путин предложил на 2022 год установить более высокую планку, увеличить прожиточный минимум опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6 процента. В абсолютных цифрах в целом по стране он должен вырасти до 12 тысяч 654 рублей в месяц - на одну тысячу рублей больше, чем сегодня.

На размер прожиточного минимума завязаны и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. Поэтому важна даже не абсолютная цифра, а то, с чем это связано, заметил президент, подчеркнув, что такие пособия получают миллионы граждан. "Естественно, что эти выплаты тоже вырастут", - пояснил он.

Темпы индексации пенсий должны быть выше инфляции, отступать от этого принципа при нынешнем росте цен было бы неправильно

Второе предложение касается минимального размера оплаты труда. В Конституции закреплена норма, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, а значит, он тоже должен вырасти. "В будущем году также на 8,6 процента, в абсолютных цифрах примерно на тысячу сто рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц", - подсчитал Путин. Это решение тоже затрагивает многих граждан, и дело опять же не в абсолютной величине, а в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности и служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики, пояснил он.

Президент попросил кремлевскую администрацию подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. "В ближайшие дни внесу их в Государственную Думу и прошу депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете", - сказал он.

Наконец, Путин выдвинул третье предложение - не менее важное. "На съезде партии "Единая Россия" говорил о том, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции", - напомнил он. С 2019 года это правило строго соблюдалось, и сейчас, с учетом значительного роста инфляции, отступать от этого принципа было бы неправильно, считает глава государства.

"Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации, и депутаты над этим думают", - сообщил президент. "Вернемся к ним в ближайшее время, посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели. Мы вчера тоже об этом говорили, я прошу это иметь в виду и представить в ближайшее время предложения", - указал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Прожиточный минимум

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