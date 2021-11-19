Анастасия Волочкова стала жертвой финансовой пирамиды. На своей странице в Instagram балерина сообщила, что сотрудники инвестиционной компании похитили у нее крупную сумму денег.

Волочкова рассказала, что в июне прошлого года ей предложили прорекламировать данную организацию среди своих знакомых. Балерина решила сама проверить добросовестность ее работы, вложив деньги с целью получения процентов. "Я не гналась за процентами, а лишь хотела убедиться в чистоте компании или ее отсутствии, прежде чем рекомендовать друзьям. А теперь я стала потерпевшей в этой ситуации", - написала Анастасия Волочкова.

Также балерина сообщила, что 17 ноября написала заявление в полицию. По ее данным, от действий той же инвестиционной компании пострадали более 500 человек.