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19.11.2021 19:14
Рубрика: Власть

Володин обсудил сотрудничество парламентариев с главой Сената Египта

Текст: Татьяна Замахина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек на встрече в Москве обсудили развитие межпарламентского взаимодействия между двумя странами, а также сотрудничество в гуманитарной и социальной сферах.

Фото: iStock
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Как сообщает сайт ГД, Володин заявил о необходимости повышать эффективность межпарламентского формата. "А для этого требуются новые формы сотрудничества", - отметил он.

В целом сотрудничество между странами развивается: Володин привел данные за восемь месяцев 2021 года, согласно которым товарооборот увеличился на 34,5%.

Участники встречи также обсудили вопрос обмена студентами. "Египетские студенты составляют одно из самых больших сообществ из обучающихся здесь, в России", - отметил Володин.

По словам спикера Сената Египта, активизация взаимодействия между парламентами двух стран может поспособствовать реализации двусторонних проектов.

Политик также напомнил, что представители Сената Египта были наблюдателями на прошедших выборах в Госдуму, отметив высокий демократический уровень прошедшей в РФ избирательной кампании. Председатель Сената Египта, кроме того, пригласил Володина посетить Каир, спикер Госдумы принял приглашение.

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