Встроенный браузер в Windows получит две важные функции

Пользователи смогут быстро поменять пароль, если браузер обнаружит, что он "утек" в Сеть. Кроме того, в Edge встроят специальный трекер цен, который будет автоматически отслеживать изменения стоимости тех товаров, которые недавно смотрел пользователь.

Microsoft активно работает над тем, чтобы Edge стал браузером, с помощью которого пользователи будут совершать покупки. "Отслеживание цен уже совсем скоро будет частью Microsoft Edge, поэтому вам нужно просто просматривать страницы и браузер сообщит, если цена на нужный вам товар изменится", - говорит представитель Microsoft Лиат Бен-Зур.

В то же время пока совершенно неясно, как именно Microsoft планирует отслеживать именно нужные вам товары. Вполне вероятно, что пользователь будет ставить специальную отметку, что товар ему интересен, а дальше браузер будет присылать уведомления о снижении цены на товар.

Что касается паролей, то встроенный в Windows браузер будет отслеживать, не утек ли ваш пароль в Сеть. Если это произошло, то браузер предложит его поменять. При этом придумывать новый пароль самостоятельно не придется - браузер сгенерирует его автоматически. Стоит отметить, что такая функция уже давно есть, например, в Google Chrome.

"Ни одна из этих функций не считается уникальной и либо уже присутствует в других браузерах (как менеджер паролей), либо давно решается с помощью расширения для браузера. Поэтому добавление таких функций в Microsoft Edge - это удобно, но вряд ли существенно изменит соотношение сил на рынке браузеров", - утверждает Алекс Пацай, директор программ-менеджмента Parallels.

Самым любимым браузером у россиян по статистике StatCounter является Google Chrome, на втором месте - "Яндекс.Браузер". Третье место занимает браузер Apple Safari, а на четвертом и пятом располагаются Opera и Firefox соответственно.