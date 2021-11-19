ВТБ продаст акции "Магнита" по 5,7 тысячи рублей за бумагу

Группа ВТБ объявила о продаже примерно 17,28% акций компании "Магнит". Цена размещения акций составляет 5,7 тысячи рублей за одну ценную бумагу, сообщили в банке ВТБ.

"Группа ВТБ объявляет о продаже примерно 17,28% обыкновенных акций ПАО "Магнит". Примерно 4,9% акций было предложено в процессе ускоренного букбилдинга ("предложение"). Цена размещения была установлена в размере 5 700 рублей за акцию. Оставшиеся примерно 12,4% акций компании будут проданы Marathon Group по цене, определенной в предложении", - следует из материалов пресс-службы ВТБ.

Накануне на Мосбирже в ходе вечерних торгов стоимость акций "Магнита" упала на 5,44%, достигнув 6056,5 рублей за бумагу. Это произошло как раз на фоне появившейся информации о выходе ВТБ из капитала компании.