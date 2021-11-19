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19.11.2021 15:54
Рубрика: Экономика

ВТБ продаст акции "Магнита" по 5,7 тысячи рублей за бумагу

Текст: Нина Егоршева

Группа ВТБ объявила о продаже примерно 17,28% акций компании "Магнит". Цена размещения акций составляет 5,7 тысячи рублей за одну ценную бумагу, сообщили в банке ВТБ.

В Crocus Group сообщили о возможном выходе на биржу

"Группа ВТБ объявляет о продаже примерно 17,28% обыкновенных акций ПАО "Магнит". Примерно 4,9% акций было предложено в процессе ускоренного букбилдинга ("предложение"). Цена размещения была установлена в размере 5 700 рублей за акцию. Оставшиеся примерно 12,4% акций компании будут проданы Marathon Group по цене, определенной в предложении", - следует из материалов пресс-службы ВТБ.

Накануне на Мосбирже в ходе вечерних торгов стоимость акций "Магнита" упала на 5,44%, достигнув 6056,5 рублей за бумагу. Это произошло как раз на фоне появившейся информации о выходе ВТБ из капитала компании.

Экономика Бизнес Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Финансы ВТБ Компании Торговля Магнит

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