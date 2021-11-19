Вышел русский трейлер ромкома с Дженнифер Лопез "Первый встречный"

Дженнифер Лопез вернулась в привычном для себя формате банальной, как банан, романтической комедии "Первый встречный" (Marry Me). Локализованным трейлером ленты девочек и женщин радует YouTube-канал Universal Pictures Russia. С тэглайном "Просто скажи "да".

ДжейЛо по сути изображает самою себя - топовую певицу Кэт, которая перед самой своей свадьбой узнает, что жених-рокер изменял ей с помощницей.

"В полной растерянности прямо во время выступления она просит первого попавшегося на глаза мужчину, учителя математики, жениться на ней", - вводит в курс дела синопсис. Ну а дальше всё по лыжне.

Математика, которому так привалило, сыграл Оуэн Уилсон. Вероломного жениха - колумбийский многостаночник Малума. Ассистента Кэт - Джон Брэдли, Сэмвелл Тарли из "Игры престолов".

Поставила безделицу Кэт Койро ("Моцарт в джунглях", "В Филадельфии всегда солнечно").

В кино - с 10 февраля.