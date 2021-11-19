Захарова: Члены НАТО не знают о планах друг друга

В НАТО отсутствует прозрачность, поскольку его члены не знают о планах друг друга. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается "прозрачности", то она там (в НАТО - прим. "РГ") отсутствует в принципе, так как сами члены НАТО порой понятия не имеют о тактических или стратегических планах друг друга", - написала Захарова в своем канале в Telegram.

По мнению дипломата, свидетельством вышесказанного является создание блока Австралии, Великобритании и США (AUKUS), что стало "сюрпризом как для НАТО, так и для стран, в него входящих".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию обеспечить прозрачность своих действий.