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19.11.2021 16:06
Рубрика: Экономика

Заморозку цен на удобрения в России продлили до мая 2022 года

Текст: Анастасия Селиванова

Производители минеральных удобрений в России зафиксируют цены для отечественных аграриев до мая 2022 года, чтобы "захватить" весеннюю посевную кампанию. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов. По его словам, правительство уже поддержало эту идею.

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"Производители удобрений приняли инициативно решение о том, чтобы преодолеть эту ситуацию, которая сейчас происходит на мировом рынке цен на газ и минеральных удобрений, чтобы поддержать российских аграриев, которые для нас являются безусловным приоритетом", - цитирует Иванова ТАСС.

Цены на азотные удобрения в мире в этом году достигли максимума с 2008 года, на фоне этого отечественные аграрии опасались дефицита и удорожания удобрений. Причиной тому стал ценовой кризис на газовом рынке ЕС: голубое топливо является основным источником производства удобрений.

В итоге цены на ряд удобрений для внутреннего рынка РФ были заморожены в июле, а в октябре эти меры продлили до конца года. Власти до этого обсуждали с производителями возможность продления заморозки цен на аммиачную селитру на период весенней посевной с гарантией приоритетных поставок на рынок РФ.

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