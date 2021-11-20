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20.11.2021 20:59
Рубрика: В мире

Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене против карантина

Текст: Максим Макарычев

Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене в субботу против ограничительных мер на следующий день после того, как правительство Австрии объявило о новом карантине и заявило, что вакцины станут обязательными в следующем году.

Фото: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP
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В субботу, свистя, хлопая в ладоши, трубя в рожки и стуча в барабаны, толпа направилась на площадь Героев перед Хофбургом, бывшим императорским дворцом. Многие размахивали австрийскими флагами и несли плакаты с лозунгами - "Нет вакцинации!", "Достаточно!", отмечает Guardian. К полудню, по данным полиции, количество протестующих возросло до 35 тысяч человек. Они прошли по внутренней кольцевой дороге Вены, а затем направились обратно в сторону Хофбурга.

Представитель полиции сообщил, что было арестовано менее 10 человек за нарушение ограничений на коронавирус и запрета на использование нацистской символики. Многие австрийцы скептически относятся к вакцинации, и эту точку зрения поддерживает крайне правая Партия свободы, третья по величине сила в парламенте страны.

На этой неделе власти Австрии объявили, что альпийская республика станет первой страной, которая потребует от сограждан с февраля сделать прививки от коронавируса. В Австрии зафиксирован самый низкий уровень вакцинации в Западной Европе, а в пятницу было зарегистрировано 15 809 новых случаев инфицирования. За последние недели среднесуточное количество смертей от коронавируса в Австрии увеличилось втрое.

Лидер Партии Свободы Герберт Кикл в своем видеообращении к протестующим заявил, что "в сегодняшней Австрии царит диктатура". Кикл, объявивший ранее на этой неделе, что у него положительный результат на COVID-19, находится в изоляции дома.

Между тем

Тысячи людей в Австралии вышли на митинги "за свободу" в Мельбурне, Сиднее, Брисбене, Перте и Аделаиде, при этом самые большое количество людей собралось в столице штата Виктория. В Мельбурне усилились протесты против новых законов правительства штата об усилении ограничительных мер.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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