Диетолог назвала 5 признаков дефицита углеводов в организме

Немецкий диетолог Даниэла Крель назвала 5 признаков того, что организм испытывает дефицит углеводов. К ним относятся, в частности, усталость и запах изо рта, передает издание Focus.

По словам Крель, углеводы снабжают организм такими важными веществами как клетчатка, витамины и глюкоза. И организм испытывает трудности, когда их недостаточно.

Главными признаками нехватки углеводов диетолог назвала усталость и вялость, приступы голода, запах изо рта, проблемы с пищеварением, а также головные боли и рассеянность.

Усталость начинается, когда организм не получает глюкозу и опускается уровень сахара в крови. Это же приводит к голоду и головным болям. Что касается запаха изо рта, то при нехватке углеводов организм переходит в состояние кетоза и выделяет через рот кетоновые химические соединения. Клетчатка из углеводов же необходима для нормального пищеварения. А ее отсутствие приводит к запорам.

По словам диетолога, лучшие источники углеводов - фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. О том, как есть углеводы без вреда для фигуры, ранее рассказала диетолог Джессика Болл.