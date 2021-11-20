Диетолог рассказала, как правильно питаться зимой

С приходом зимы человек должен питаться разнообразно и калорийно, чтобы сохранять энергию и не мерзнуть. Такое мнение выразила диетолог, гастроэнтеролог, семейный психолог Марина Хорол.

Для борьбы с инфекциями в период холодов, в том числе с коронавирусом, нужно есть достаточно витаминов, поэтому акцент стоит делать на свежевыжатых соках, овощах и фруктах, передает слова диетолога RT.

По мнению врача, зимой стоит заниматься в основном домашними делами, если погода не позволяет получать максимум удовольствия. При этом не стоит заставлять себя что-то делать из-под палки. Самым тяжелым периодом для некоторых людей Марина Хорол назвала недели до 25-26 декабря, после этой даты обычно прибавляется светлое время суток, в связи с чем настроение может улучшиться.

"И преддверие Нового года, волшебного праздника, тоже помогает отодвинуть эту скуку и ограничения", - заключила она.