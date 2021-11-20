Эксперт назвал риски при покупках товаров под брендами торговых сетей

Эксперт рассказал, чем рискуют россияне при покупках дешевых товаров под собственными торговыми марками сетей. По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслава Чеглова, слова которого приводит "Прайм", экономия не всегда может быть оправданной.

Как пояснил профессор, обычно товары собственной торговой марки в сетях стоят дешевле потому, что у производителя всегда есть постоянный и большой заказ от торговой сети. А, значит, нет нужды в тратах на рекламу и поиск покупателя. Также некоторые такие производители экономят на упаковке. В этом случае рисков для конечного потребителя практически нет.

Они возникают лишь тогда, когда в погоне за удешевлением товара, производитель начинает менять его характеристики. "В ряде случаев, чтобы удешевить товар в производстве, торговая сеть побуждает производителя, либо производитель "доходит своим умом" до того, чтобы изменить какие-то потребительские характеристики, сырье, материалы и продукт становится дешевле, но это уже по сути другой товар", - рассказал Чеглов и привел в пример такой ход, как использование маргарина вместо масла в тортах.

Чтобы избежать таких покупок, всегда нужно внимательно изучать их состав. По мнению профессора, покупателю следует помнить о том, что известный товарный бренд - надежнее и лучше покупать в той сети, которой доверяешь.

"Видите собственную торговую марку дешевле, возьмите и попробуйте. Понравится - возьмите еще, не понравится - подумайте, правильно ли оцениваете любимый магазин", - посоветовал эксперт.

Количество товаров под собственными торговыми марками (СТМ) в торговых сетях растет непрерывно. К маю 2021 года доля СТМ достигла 5,7%. И это самое высокое значение за последние пять лет.